Motoristas de aplicativo fazem protesto na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife

Categoria deixou faixas da avenida livres, nesta terça (14), e seguiu de Olinda até a Alepe, na área central do Recife

Agamenom Magalhães ficou engarrafada com proteto dos motoristas de aplicativo (Redes Sociais )

Motoristas de aplicativo realizam um protesto nesta terça-feira (14), na área central do Recife.

A categoria se reuniu no Centro de Convenções ,em Olinda, e seguiu por duas faixas da Avenida Agamenon Magalhães. A meta é ir até a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Os motoristas querem que deputados estaduais entrem em contato com a bandada federal para tratar de assuntos que devem ser debatidos na Câmara dos Deputados em Brasília.

Os temas do protesto são direitos trabalhistas, tarifa mínima e atualizada, além de pagamento para a relação entre quilômetro e minuto rodado.

Na Praça do Derby, os motoristas fecharam o cruzamento com a Agamenon Magalhães, complicando o trânsito.

Mais cedo, representantes da categoria fizeram um protesto na BR-101, no Barro, na Zona Oeste.