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VIOLÊNCIA SEXUAL

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente do filho de 8 anos em Garanhuns

Investigação da Polícia Civil aponta que crime teria ocorrido no ambiente familiar

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/04/2026 às 18:04

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Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso/Foto: SDS-PE

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

Um homem de 48 anos foi preso em Garanhuns, no Agreste, suspeito de violência sexual contra o próprio filho, uma criança de 8 anos. A detenção ocorreu na quinta-feira (16) após uma investigação da Polícia Civil.

O caso passou a ser investigado após uma denúncia. A partir dos elementos reunidos ao longo do inquérito, a polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, medida que foi autorizada.

As investigações indicam que os episódios de abuso teriam acontecido no contexto familiar, dentro da residência onde pai e filho viviam. 

O mandado foi cumprido por agentes da Delegacia da 134ª Circunscrição. Após ser localizado, o suspeito foi conduzido para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais.

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Ele permanece sob custódia e à disposição da Justiça, que deve dar continuidade ao processo criminal nos próximos dias. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou o cumprimento do mandado de prisão.

abuso , garanhuns , pai
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