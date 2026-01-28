Polícia investiga caso de adolescente que deu entrada em hospital no Recife com sinais de abuso

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma denúncia de abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos moradora de Paulista, no Grande Recife. A menina deu entrada no Hospital Infantil Mandacaru, na capital, na tarde de terça-feira (27) com um grave ferimento na parte íntima.

A denúncia do caso foi feita, a princípio, por um médico da unidade hospitalar ao Conselho Tutelar da Região Político-Administrativa 1 (RPA 1). A adolescente precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico no ânus devido a gravidade dos ferimentos e foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela segue hospitalizada.

Segundo informações repassadas pelo Conselho Tutelar ao Diario de Pernambuco, a mãe e o padrasto alegaram que a adolescente teria caído de um beliche e, em seguida, sobre um cabo de vassoura.

O Conselho Tutelar de Paulista foi informado pelo órgão do Recife sobre o caso e ficará responsável pela aplicação de medidas cabíveis caso o abuso seja confirmado. O conselho fica responsável por avaliar a situação de risco e adotar medidas de proteção sempre que houver indícios de ameaça ou violação de direitos.

Entre essas medidas estão o encaminhamento da adolescente e de sua família para acompanhamento psicológico e social, a requisição de atendimento médico especializado e a inclusão em serviços da rede de assistência social. Em casos mais graves, quando há risco à integridade da vítima, pode ser determinado o acolhimento institucional.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “tomou ciência dos fatos e iniciou as diligências por meio da Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente/ DPCA”.

Como denunciar

No Recife, o Conselho Tutelar de Plantão fica localizado na Rua Gervásio Pires, nº 829, no bairro da Boa Vista. As denúncias podem ser feitas pelo telefone fixo: 3355-3013. O órgão funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 07h e 24h por dia nos finais de semana e feriados.