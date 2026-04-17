Apac divulga previsão para o fim de semana; Grande Recife deve ter chuva fraca a moderada

A tendência de precipitação divulgada pela Apac nesta sexta-feira (17) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/04/2026 às 11:25

Chuva no Recife/DP

Chuva no Recife (DP)

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta sexta-feira (17) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada em grande parte do estado. Confira os detalhes:

Sábado (18)

  • Mata Norte: chuva fraca a moderada. 
  • Mata Sul: chuva fraca
  • Grande Recife: chuva fraca a moderada. 
  • Agreste: chuva fraca
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: moderada

Domingo (19)

  • Mata Norte: chuva fraca a moderada
  • Mata Sul: chuva fraca a moderada
  • Grande Recife: chuva fraca a moderada
  • Agreste: chuva fraca a moderada
  • Sertão: chuva fraca
  • Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada

Segunda (20)

  • Mata Norte: chuva fraca a moderada
  • Mata Sul: chuva fraca a moderada
  • Grande Recife: chuva fraca a moderada
  • Agreste: sem chuva
  • Sertão: chuva fraca a moderada
  • Fernando de Noronha: chuva moderada

APAC , previsão do tempo
