METEOROLOGIA
Apac divulga previsão para o fim de semana; Grande Recife deve ter chuva fraca a moderada
A tendência de precipitação divulgada pela Apac nesta sexta-feira (17) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada em grande parte do estado.
Publicado: 17/04/2026 às 11:25
Chuva no Recife (DP)
A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta sexta-feira (17) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada em grande parte do estado. Confira os detalhes:
Sábado (18)
- Mata Norte: chuva fraca a moderada.
- Mata Sul: chuva fraca
- Grande Recife: chuva fraca a moderada.
- Agreste: chuva fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: moderada
Domingo (19)
- Mata Norte: chuva fraca a moderada
- Mata Sul: chuva fraca a moderada
- Grande Recife: chuva fraca a moderada
- Agreste: chuva fraca a moderada
- Sertão: chuva fraca
- Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada
Segunda (20)
- Mata Norte: chuva fraca a moderada
- Mata Sul: chuva fraca a moderada
- Grande Recife: chuva fraca a moderada
- Agreste: sem chuva
- Sertão: chuva fraca a moderada
- Fernando de Noronha: chuva moderada
