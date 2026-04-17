Pernambuco tem 46 crianças e três recém-nascidos aguardando vagas em UTIs por conta da SRAG

Segundo a SES-PE, esses pacientes estão sendo assistidos em leitos especializados em enfermarias de unidades de referência ou em leitos das salas vermelhas das UPAs; governo do estado promete abrir mais leitos de UTI

Esse quantitativo de pacientes na fila de espera por UTIs pediátricas e neonatais é registrado mesmo após a abertura de 299 novos leitos para a sazonalidade pediátrica de 2026. (Foto: Divulgação / SES-PE)

O estado de Pernambuco está com 46 crianças e três recém-nascidos aguardando vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Esses números foram contabilizados nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e confirmados pelo Diario de Pernambuco nesta sexta (17).

Segundo a SES-PE, esses pacientes estão sendo assistidos em leitos especializados em enfermarias de unidades de referência ou em leitos das salas vermelhas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) espalhadas pelo estado.

Ainda conforme a pasta, os pacientes seguem sendo monitorados, “com equipes multiprofissionais capacitadas e equipamentos de suporte avançado de vida”.

Esse quantitativo de pacientes na fila de espera por UTIs pediátricas e neonatais é registrado mesmo após a abertura de 299 novos leitos para a sazonalidade pediátrica de 2026.

A SES-PE ainda afirmou que mais leitos de UTI serão abertos nos próximos dias.

“A Central de Regulação realiza o monitoramento contínuo das solicitações por meio de sistema informatizado, o que pode provocar oscilações na lista de espera conforme a dinâmica da demanda”, finalizou a nota da SES-PE.

Evolução em 13 dias

Se comparar os dados fornecidos pela SES-PE ao Diario de Pernambuco, houve um aumento de 20% na ocupação de leitos de UTIs neonatais em menos de 15 dias, fazendo com que o estado atingisse a marca de 100% de ocupação.

Já com relação à situação das UTIs Infantis, destinadas ao combate da SRAG, os números já eram preocupantes. Segundo a SES-PE, essas unidades estavam com 96,6% de ocupação até o dia 4 de abril.

Dados de SRAG em Pernambuco

Este ano, a média de casos de SRAG decorrente de influenza por dia em Pernambuco é de dois casos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Até a semana passada, 1.371 casos de SRAG foram contabilizados no Informe Vigilância dos Vírus Respiratórios da SES-PE, com 29 óbitos reportados.

Destes, 204 foram decorrentes de influenza, enquanto 162 foram por outros vírus respiratórios (OVR). Além disso, 22 casos foram consequentes de COVID-19, e 17 aconteceram por outro agente etiológico, aponta a pasta. Por fim, 258 foram casos não especificados.

SRAG em crianças

Dos 1.371 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, 895 foram em crianças de 0-9 anos, aponta a SES. O número equivale a 65% dos registros.

Por conta disso, a situação das enfermarias pediátricas na semana passada era de 87,2% de ocupação.