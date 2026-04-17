Tentativa de Feminicídio: idoso de 85 anos tenta matar ex-companheira de 69, em Carpina, na Mata Norte

A idosa de 69 anos foi atingida pelos disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (16), na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Santo Antônio, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco; O crime foi executado pelo ex-companheiro de 85 anos que não aceitava o fim do ralacionamento

Hospital da Restauração (HR), no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma idosa de 69 anos, identificada como Carmilina Barbosa de Oliveira, foi baleada na noite da quinta-feira (16), na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Santo Antônio, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O suspeito seria o próprio ex-companheiro de 85 anos.

Segundo informações da polícia, ela estava em uma residência quando José Luiz da Silva Filho chegou ao local armado e efetuou vários disparos de arma de fogo.

De acordo com a investigação, ele era casado com a vítima há cerca de 20 anos e não aceitava a separação do casal, ocorrida três dias antes do crime.

O suspeito teria ido até o local já com a intenção de matar a mulher, utilizando um revólver calibre 38. Ele efetuou diversos disparos, atingindo Carmelina no peito, na cabeça e no braço.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que realizou o atendimento pré-hospitalar ainda no local.

Em seguida, ela foi levada para a Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina, e posteriormente transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Apesar dos ferimentos, ela estava consciente no momento do resgate.

Suspeito foi impedido de continuar ataque

De acordo com a polícia, após os disparos, o suspeito ainda tentou recarregar a arma para continuar o ataque, mas foi impedido pela chegada de policiais da ROCAM, que o detiveram ainda na região.

José Luiz foi autuado em flagrante e encaminhado para a Central de Plantões, em Nazaré da Mata, onde foi apresentado ao delegado de plantão. O caso segue sob investigação.

O caso registrado como tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo está sob a responsabilidade da 11ª Delegacia Seccional de Goiana.

"Após realizações dos procedimentos legais, o suspeito ficou à disposição da Justiça", declarou a Polícia Civil do estado.

Procurado pela repórtagem do Diario de Pernambuco, o Hospital da Restauração se negou a repassar mais informações sobre o estado de saúde da idosa.

