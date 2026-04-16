Recife amplia programa Adota PET e passa a permitir cadastro de filhotes por cidadãos

Plataforma municipal agora aceita inclusão de animais por moradores e já registra mais de 180 adoções

Adota PET e passa a permitir cadastro de filhotes por cidadãos (Foto: Freepik)

O programa Adota PET agora permite que cidadãos cadastrem filhotes de cães e gatos, com até seis meses de idade, para adoção na plataforma digital da iniciativa. A medida foi implementada por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do recife (Secti) e busca ampliar a participação popular nas ações de bem-estar animal.

Até então, o cadastro de animais era restrito a parceiros institucionais, protetores independentes vinculados ao programa e à própria gestão municipal. Com a mudança, moradores que tenham acolhido ninhadas ou resgatado filhotes também poderão disponibilizá-los para adoção, desde que sigam as diretrizes estabelecidas pelo programa.

Segundo a prefeitura, a ampliação foi viabilizada por meio de parceria com a empresa MARS Pet Nutrition e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que inclui o compromisso com a castração dos animais entre seis e 12 meses de vida, conforme previsto na legislação.

A plataforma já contabiliza mais de 180 adoções. O serviço permite que interessados acessem fotos e informações dos animais disponíveis por meio do site oficial ou pelo aplicativo Conecta Recife. Após a conclusão do processo e assinatura de um termo de responsabilidade, o animal é entregue ao novo tutor por meio do serviço “Adota Delivery”, realizado em parceria com a Uber.

A adoção de filhotes com menos de seis meses passou a ser permitida após a sanção da Lei nº 18.641/2024, que autoriza a adoção antes da esterilização, desde que o adotante se comprometa a realizar o procedimento no período estipulado. O agendamento da castração deve ser feito posteriormente pelo tutor, de forma gratuita, junto ao Hospital Veterinário da UFRPE.