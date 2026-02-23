Incêndio destrói barraco e mata cachorro no Centro do Recife

Fogo foi ateado por suspeito na tarde desta segunda-feira (23), em Santo Amaro

Incêndio destrói barraco de moradora de rua no Recife (Foto: Reprodução)

Um incêndio destruiu um barraco ocupado por uma moradora de rua na tarde desta segunda-feira (23), na Rua Dr. João Viêira de Menezes, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O caso ocorreu em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da localidade.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um suspeito ateia fogo no local, às 16h22. Em menos de dez minutos, as chamas se espalharam rapidamente, formando uma intensa fumaça e consumindo toda a estrutura do barraco.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de pessoas feridas. Um cachorro que vivia no local, no entanto, não resistiu e morreu.

A moradora, identificada como Fernanda Ferreira de Lima, de 41 anos, perdeu todos os seus pertences com o incêndio, incluindo documentos. As motivações do crime ainda são desconhecidas. “Estou desesperada, perdi tudo. Tudo [que eu tinha] era reciclado do lixo”, lamentou Fernanda.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e enviada ao local para controlar as chamas.