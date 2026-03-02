Mulher entra em rio para salvar cachorro durante enchente em Araripina, Sertão de Pernambuco
Presa a uma corda, mulher enfrentou a correnteza do rio para resgatar o cachorro, no último sábado (28), em Araripina
Publicado: 02/03/2026 às 15:42
Mulher amarrada numa corda desce no rio para salvar o cachorro (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)
Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que uma mulher entra em um rio para tentar resgatar um cachorro durante as fortes chuvas que atingiram Araripina, no Sertão de Pernambuco.
O caso aconteceu no sábado (28). Nas imagens, é possível ver a correnteza intensa, resultado do grande volume de água acumulado em poucas horas.
A mulher, presa por uma corda, avança pela água para tentar alcançar o animal. Outras pessoas que estão próximas do local também se oferecem para entrar no rio.
O episódio foi registrado após o município contabilizar 101 mm de chuva em apenas seis horas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
A precipitação provocou alagamentos e o transbordamento de cursos d’água, aumentando o perigo em áreas próximas a rios e açudes.