Carro da Prefeitura de Amaraji capota e deixa mulher ferida

Vítima foi atenida pelo Samu e levada para uma UPA em Primavera

Carro da Prefeitura de Amaraji se envolve em acidente e mulher fica ferida (Foto: Reprodução/Instagram)

Um carro vinculado à Prefeitura de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira (16) e deixou uma mulher de 43 anos ferida. O capotamento ocorreu na PE-063, perto do município de Primavera, também na Mata Sul.

A vítima precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado às 6h34 para a ocorrência. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Menino Deus, em Primavera.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher é atendida em por profissionais de saúde, enquanto o carro, do modelo Fiat Mobi, permanece virado dentro de um canal, perto da via.

Como o nome da vítima não foi informado, foi possível saber o atual estado de saúde dela.

O Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Amaraji, mas não obteve retorno.

