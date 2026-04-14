Motorista de Porsche diz que voltava da academia e relata susto após repercussão de acidente na Via Mangue

Motorista de Porsche se envolve em acidente na Via Mangue (Foto: Reprodução/Instagram)

O empresário Edizio Junior, proprietário de uma oficina de estética automotiva, se pronunciou nas redes sociais um dia após se envolver em um acidente com um carro de luxo na Via Mangue, na Zona Sul do Recife, na manhã da segunda-feira (13). Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que voltava da academia no momento da colisão, que envolveu duas motocicletas, e disse ter ficado assustado com os comentários sobre o caso.

O Diario de Pernambuco apurou que o veículo é um Porsche 911 Carrera S conversível, de cor amarela, avaliado em mais de R$ 1,1 milhão. Três pessoas ficaram feridas no acidente. Duas delas receberam alta ainda na segunda-feira, enquanto a quarta permanece internada, aguardando cirurgia na clavícula, de acordo com o empresário.

No vídeo, Edizio reconheceu ter provocado o acidente, mas negou ter agido com imprudência. “Estou vindo em respeito às vítimas que se envolveram no acidente. Acidente este que eu provoquei, mas sem nenhum pingo de irresponsabilidade que as pessoas estão dizendo. Havia ali, realmente, uma questão de chuva, areia de canto de viaduto, carro com tração traseira, uma imperícia minha no momento, mas não com irresponsabilidade, com molecagem”, afirmou.

Ele relatou que havia saído da academia por volta das 6h25 e que a colisão ocorreu a cerca de 300 metros do local onde treina. Segundo o empresário, ao tentar ultrapassar uma motocicleta, acabou atingindo os veículos. Ele também mencionou características do automóvel, destacando que carros com tração traseira tendem a ter maior resposta na aceleração.

Na legenda da publicação, Edizio informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou assistência às vítimas e permaneceu no local até a chegada das autoridades. “Estou em contato com todas os envolvidos, duas pessoas já receberam alta e se encontram em casa, uma não necessitou de atendimento médico e a quarta envolvida sofreu uma fratura na clavícula, estando em acompanhamento médico adequado”, afirmou.

O empresário acrescentou que segue acompanhando o estado de saúde dos envolvidos e manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

