Mulher morre e homem fica ferido em acidente com moto no Pina, no Recife

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados, mas mulher já estava sem vida

Mulher morreu no local do acidente (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma colisão envolvendo uma motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido na noite desta quarta-feira (15), no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O acidente ocorreu por volta das 19h, na Avenida Boa Viagem, nas imediações do acesso à Avenida Antônio de Góes. Até o momento, não foram divulgadas as identidades nem as idades das vítimas.

De acordo com informações iniciais, o motociclista trafegava após a saída de Brasília Teimosa quando teria sido fechado por um carro, perdendo o controle do veículo e caindo na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, a mulher já estava sem vida. O homem ferido recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Derby, área central da capital.

Por causa da ocorrência, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) realizou desvios no tráfego da região.

Mortes com moto no estado em alta

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) mostram que mais de uma pessoa morreu, em média, por dia em sinistros de trânsito envolvendo motocicletas no primeiro trimestre de 2026 em Pernambuco. Ao todo, 95 pessoas morreram neste período.

O levantamento da pasta aponta que o Grande Recife é a localidade com mais acidentes envolvendo motos, com 1.907 ocorrências até o dia 14 de abril.