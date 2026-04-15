Homem morre eletrocutado ao tentar roubar fios em colégio de Olinda

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15), no bairro do Varadouro, em Olinda, no Grande Recife. Um homem, que não teve identidade revelada, morreu eletrocurado durante uma tentativa de furtar fios

Equipamentos que o homem tentou roubar fazem parte do circuito que alimenta a energia de um colégio em Olinda (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem morreu eletrocutado enquanto tentava roubar fios no bairro do Varadouro, em Olinda, no Grande Recife. O caso aconteceu nesta quarta (15), e foi confirmado pela Neoenergia Pernambuco.

Os equipamentos elétricos que o homem, que não foi identificado, tentava roubar fazem parte do circuito que atende ao Colégio São Bento, situado em frente à Praça do Jacaré, ainda de acordo com a Neoenergia.

“A empresa lamenta a morte e alerta para os riscos de internações indevidas na rede elétrica”, disse a corporação, em nota.

Uma equipe técnica foi enviada ao local no início da manhã desta quarta (15). Após a realização dos serviços de manutenção na rede, o fornecimento de energia da unidade educacional foi restabelecido às 7h, segundo a empresa.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que registrou o caso por meio da 7ª Delegacia Seccional de Olinda, como uma ocorrência de morte acidental. As investigações seguem em andamento.

Outros casos

Outras mortes decorrentes de choque durante tentativas de roubos de fios aconteceram no Grande Recife menos de um ano atrás.

No dia 14 de maio de 2025, duas pessoas morreram após eletrocutadas enquanto tentavam roubar fios em postes, no Grande Recife.

Uma das mortes na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, na área central do Recife. A outra foi perto da fábrica da Vitarella, em Jaboatão dos Guararapes.