Pernambuco registrou mais de uma morte por dia em sinistros de moto no primeiro trimeste de 2026

Dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Segundo a pasta, 95 pessoas morreram em sinistros de trânsito envolvendo motos nos primeiros 90 dias do ano em Pernambuco

Nos quatro primeiros meses de 2026, 95 pessoas perderam a vida em acidentes com moto no estado (Foto: Rafaek Vieira/DP Foto)

Mais de uma pessoa morreu, em média, por dia em sinistros de trânsito envolvendo motocicletas no primeiro trimestre de 2026 em Pernambuco. Entre 1° de janeiro e 1° de abril, 95 pessoas perderam a vida nessas circunstâncias no estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



Além disso, das 10.255 vítimas de sinistros de trânsito contabilizadas, 7.970 estavam utilizando motocicletas, seja como condutores ou passageiros, de acordo com a pasta. O número representa 77,7% dos casos.



Os 95 óbitos colocam os sinistros com moto como os mais fatais no estado. No mesmo período, acidentes envolvendo carros deixaram 24 mortos. Três pessoas morreram em sinistros de trânsito enquanto utilizavam bicicleta.



Em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado superou em sete o total de óbitos decorrentes de acidentes, também aponta da pasta. Em 2025, 985 pessoas morreram neste tipo de sinistro de trânsito. Isso significa que entre janeiro e março deste ano, Pernambuco já alcançoua marca de 9,6% do número de mortes contabilizado em todo o ano passado.

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A Região Metropolitana do Recife foi a que teve mais vítimas de sinistros de trânsito até ontem, com 2469. Deste total, 1907 são vítimas dos chamados “acidentes de moto”. O dado corresponde a 77,2% dos registros na localidade.



Os dados da SES mostram, também, que Pernambuco vem tendo um aumento de vítimas de sinistros de moto, ano após ano: em 2022, 22.884 foram registros; em 2023, 25.139; enquanto, em 2024, 30.927.



Outro dado revelado pela Secretaria de Saúde é de que 39 pessoas foram vítimas de sinistros durante corridas de motocicletas por aplicativo. Segundo as informações repassadas, 25 pessoas eram condutoras, enquanto 14 eram passageiras. No ano passado, foram 106 pessoas envolvidas em sinistros com motos, sendo 66 condutores e 40 garupas.



“Velocidade é o que mais mata. Depois vem bebida alcoólica e, hoje, o celular, que tira totalmente a atenção. O que mais chama atenção é a forma errada de conduzir. Quando a pessoa aprende e aplica, passa a pilotar com mais segurança”, reforça Moab Barros, instrutor de trânsito há mais de 15 anos.



Ele é um dos monitores do curso de direção defensiva e segurança no trânsito realizada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) voltado para motociclistas que trabalham com aplicativos. Dados do próprio órgão mostram que somente a capital pernambucana registrou 148 mortes condutores de moto em 2025. Em 2024, ocorreram 143 óbitos.