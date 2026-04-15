Barras de prata e cédulas estrangeiras são apreendidas em operação contra lavagem de dinheiro envolvendo servidores públicos em Pernambuco

Segundo a PCPE, estão sendo cumpridos, nesta quarta (15), oito mandados de busca e apreensão domiciliar em três cidades do Grande Recife, além da decretação de indisponibilidade dos bens dos investigados

Boa parte da quantia de dinheiro foi apreendida em uma residência localizada na Av. Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. (Foto: Divulgação / PCPE)

Diversas cédulas internacionais e barras de prata foram apreendidas, nesta quarta-feira (15), em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro, peculato (quando o funcionário público se apropria ou desvia bens/valores públicos ou particulares) e concussão (quando o servidor exige vantagem indevida, abusando da função, chegando a intimidar a vítima).

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda , além da decretação de indisponibilidade dos bens dos investigados, todos expedidos pela Diretoria Criminal do 2º grau – Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Nas imagens disponibilizadas pela PCPE, é possível identificar ao menos três barras de prata, além de dólar, florim húngaro, dirham dos Emirados Árabes Unidos, entre outras cédulas de diversos países.

Boa parte dessa quantia de dinheiro foi apreendida em uma residência localizada na Av. Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo a PCPE, as investigações da organização criminosa foram iniciadas em dezembro de 2023.

No cumprimento dos mandados da operação desta quarta (15), denominada "DRAFT", estão sendo empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, sob a presidência do Delegado Juliano de Medeiros Ferronato, Titular da 1ª Delegacia de Combate ao Crime Organizado (1ª DECCOR), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

“As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL, pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB/LD, contando ainda com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público – GAECO/MPPE e da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas - RENORCRIM”, destacou a nota da PCPE.

Ainda segundo a corporação, os detalhes da operação serão repassados às 11h desta quarta (15), na Sede Operacional da PCPE (prédio azul).

