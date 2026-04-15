Transações bilionárias: operação da PF que prendeu MCs Ryan SP e Poze do Rodo também cumpre mandado em Pernambuco

Comandada pela PF em São Paulo, a Operação Narco Fluxo cumpre 39 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em Pernambuco, mais sete estados e no Distrito Federal

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (15) pela Polícia Federal (PF) mira uma organização criminosa suspeita de movimentar dinheiro ilegal por meio de criptomoedas no Brasil e no exterior. As transações investigadas somam cerca de R$ 1,6 bilhão.

Entre os alvos da ação estão os artistas MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, que foram presos.

Coordenada pela PF em São Paulo, a Operação Narco Fluxo cumpre 39 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em Pernambuco, além de outros sete estados e do Distrito Federal.

Diante de mandados expedidos pela pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, os mais de 200 policiais federais atuam no seguintes estados:

São Paulo,

Rio de Janeiro,

Pernambuco,

Espírito Santo,

Maranhão,

Santa Catarina,

Paraná,

Goiás;

Distrito Federal

Entenda a operação

Segundo a PF, a ação é um desdobramento de investigações anteriores que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais.



As apurações apontaram que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos.



Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e de preservar ativos para eventual ressarcimento.



Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.