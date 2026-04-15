MC Ryan SP e MC Poze do Rodo são presos em operação da PF contra esquema de R$ 1,6 bilhão; veja imagens

MC Ryan SP e MC Poze do Rodo foram presos na Operação Narcofluxo, uma ofensiva contra uma organização suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão

MC Ryan SP e MC Poze do Rodo (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Narcofluxo, uma ofensiva contra uma organização suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais. Entre os presos estão os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Outros ‘influenciadores’ digitais também são alvos da operação, que ocorre simultaneamente em diversos estados, incluindo Pernambuco.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar e dissimular valores, envolvendo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e negociações com criptoativos (bens digitais protegidos por criptografia). A suspeita é de que a organização atuava de forma articulada para dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita.

Ao todo, cerca de 200 policiais federais cumprem 90 mandados judiciais - entre prisões temporárias e buscas e apreensões - expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As ações ocorrem em endereços localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

No litoral paulista, MC Ryan SP foi detido durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga. Outros influenciadores também foram presos ao longo da operação.

A Justiça determinou ainda o ‘sequestro’ de bens dos investigados. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, que devem subsidiar o avanço das apurações.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As investigações seguem em andamento.

