Vídeo mostra momento em que placas de concreto cedem e rua desaba dentro de canal em Paulista

Após o desabamento, moradores da Rua Raul Batista Santos, em Pau Amarelo, ficaram assustados e enfrentam dificuldades para circular pela área

Placas de concreto desabam em rua de Paulista, no Grande Recife, e assustam moradores (Reprodução/Câmera de Segurança)

Câmeras de segurança registraram o momento em que placas de concreto de uma rua em Paulista, no Grande Recife, desabaram dentro de um canal. O relógio do equipamento marcava exatamente 1h42min13s quando a estrutura cedeu e caiu na água.

O incidente provocou susto entre os moradores da Rua Raul Batista Santos, em Pau Amarelo, que agora enfrentam dificuldades para circular pelo local. Um carro estacionado por pouco não foi arrastado para o canal.

A via é cercada por diversas casas e dois prédios. Segundo a comunidade, as placas de concreto, instaladas há cerca de 30 anos, já apresentavam sinais de desgaste e risco de colapso.

Confira vídeo do momento:

Na manhã desta quarta-feira (15), uma equipe do Diario esteve no local e constatou a dimensão dos danos. Garagens de imóveis voltados para a rua estão inutilizadas.

Em nota, a Prefeitura de Paulista informou que equipes da Secretaria de Infraestrutura, em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, foram acionadas e irão realizar uma vistoria técnica para apurar as causas do desabamento, avaliar as condições das demais placas e adotar medidas emergenciais.

“A intervenção inicial prevê o isolamento da área afetada e a definição do plano de recuperação da via, com prioridade para restabelecer o acesso de veículos e pedestres com a maior brevidade possível. A gestão municipal segue acompanhando a situação e reforça que quaisquer riscos adicionais serão tratados com prioridade absoluta”, acrescentou.