Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife suspendem operação por falta de energia elétrica

Operações das Linhas Centro e Sul do metrô do Recife foram suspensas após a interrupção no fornecimento de energia elétrica externa nas subestações que abastecem o sistema

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

As operações das Linhas Centro e Sul do metrô do Recife foram suspensas na manhã desta terça-feira (14) após a interrupção no fornecimento de energia elétrica externa nas subestações que abastecem o sistema.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a falha comprometeu o funcionamento dos trens, impossibilitando a circulação nas duas linhas. A CBTU informou que a ocorrência foi confirmada e que equipes técnicas já atuam para normalizar o serviço.

Até o momento, não há previsão para a retomada das viagens.

CTM aciona operação emergencial e reforça linhas de ônibus

Após a paralisação das linhas centro e sul do metrô do Recife, o Grande Consórcio de Transporte (CTM) ativou uma operação emergencial para reduzir os impactos à população.

Foram acionadas as linhas:

238 (TI Jaboatão/TI Barro)

858 (TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro)

2481 (TI Camaragibe/TI TIP).

Além disso, o consórcio reforçou a frota das linhas:

200 (TI Jaboatão – Parador)

2450 (TI Camaragibe – Centro)

2480 (TI Camaragibe – Derby)

168 (TI Tancredo Neves – Conde da Boa Vista)

115 (TI Aeroporto/TI Afogados)

166 (TI Cajueiro Seco/Rua do Sol)

185 (TI Cabo).

O que diz a Axia Energia (antiga Chesf)

A Axia informou que às 5h43 desta terça(14), houve o desligamento do setor de 69 kV da subestação Bongi, resultando na interrupção de energia em alguns bairros do Recife.

"Imediatamente após o evento, iniciou-se a normalização das cargas pela rede de distribuição, tendo sido restabelecido integralmente o atendimento 25 minutos após o evento. A causa do desligamento está sendo investigada", destacou a Axia.



O que diz a Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco informou por meio de nota que a interrupção no fornecimento de energia que impactou a operação do sistema de metrô foi normalizada, juntamente com as demais cargas, após a correção realizada na subestação sob responsabilidade da AXIA, antiga Chesf.

"A distribuidora esclarece ainda que sua rede está funcionando plenamente e está em contato com a administração do metrô, colocando-se à disposição para apoiar e contribuir com a solução de eventual ocorrência interna na unidade, a fim de viabilizar a plena retomada da operação", declarou.