Protesto na Av. Agamenon Magalhães, no Recife, deixa trânsito lento no sentido Olinda
Motoristas relatam lentidão no trânsito no sentido Olinda
Publicado: 13/04/2026 às 19:03
Protesto deixa trânsito lento na Avenida Governador Agamenon Magalhães (Foto: Reprodução/Instagram)
Um protesto realizado na Avenida Governador Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, área central do Recife, no início da noite desta segunda-feira (13) interdita o trânsito no sentido Olinda. Pneus e outros objetos estão sendo queimados para bloquear as faixas.
De acordo com informações preliminares, parentes e amigos denunciam uma suposta negligência médica em um hospital particular que teria causado a morte de uma mulher identificada apenas como Nadjane.
Manifestantes levaram cartazes com dizeres como: “Vidas não são números” e “Lembrar para não repetir”.
Motoristas têm relatado nas redes sociais a lentidão no trânsito.