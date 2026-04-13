Protesto na Av. Agamenon Magalhães, no Recife, deixa trânsito lento no sentido Olinda

Protesto deixa trânsito lento na Avenida Governador Agamenon Magalhães (Foto: Reprodução/Instagram)

Um protesto realizado na Avenida Governador Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, área central do Recife, no início da noite desta segunda-feira (13) interdita o trânsito no sentido Olinda. Pneus e outros objetos estão sendo queimados para bloquear as faixas.

De acordo com informações preliminares, parentes e amigos denunciam uma suposta negligência médica em um hospital particular que teria causado a morte de uma mulher identificada apenas como Nadjane.

Manifestantes levaram cartazes com dizeres como: “Vidas não são números” e “Lembrar para não repetir”.

Motoristas têm relatado nas redes sociais a lentidão no trânsito.