Aves silvestres que seriam vendidas ilegalmente são resgatadas em feira no Recife

Animais eram comercializados irregularmente no bairro do Cordeiro e CPRH emitiu mais de R$ 80 mil em multas

Aves seriam vendidas ilegalmente em feira no bairro do Cordeiro (Foto: PMPE)

Uma operação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) resultou no resgate de 156 aves silvestres que estavam sendo comercializadas de forma irregular na feira do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A ação ocorreu neste fim de semana e também levou à aplicação de R$ 80,2 mil em multas.

De acordo com a CPRH, entre os animais apreendidos, 122 são de espécies nativas e 34 de origem exótica. Todos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras Tangará), localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte da capital.

A operação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Polícia de Meio Ambiente (Depoma) e o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA). Durante a ação, também foram registrados 10 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e apreendido um veículo utilizado no transporte ilegal de animais, que estava carregado com diversas aves.

Entre as espécies resgatadas estão patativas, canários, papa-capins, azulões, trinca-ferros, galos-de-campina, curiós, sanhaçus, sibitos e tizius, além de aves exóticas.

Segundo o gerente da Unidade de Gestão de Fauna da CPRH, Iran Vasconcelos, os animais passarão por um processo de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza. “Eles serão submetidos a procedimentos como vermifugação e recuperação física, até estarem aptos para a soltura em ambiente natural”, explicou.

Ainda de acordo com o órgão ambiental, tanto as aves nativas quanto as exóticas deverão ser reintegradas ao meio ambiente, respeitando seus locais de origem.

A CPRH destaca que operações como essa são fundamentais para combater o tráfico de animais silvestres, prática considerada crime ambiental e que contribui para a redução da biodiversidade.