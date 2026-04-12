Homem é morto com golpe de gargalo de garrafa no Recife; companheira é suspeita do crime

O homem de 36 anos foi morto durante uma discussão dentro de casa, no bairro de Passarinho

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 36 anos, identificado como José Eduardo Silva de Lima, foi morto com um gargalo de garrafa de vidro na tarde desse sábado (11), no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife. De acordo com a polícia, a principal suspeita do crime é a companheira da vítima.

Segundo relato de testemunhas, o crime aconteceu dentro da residência onde o casal vivia, na Rua Vale do Piauí. O homem foi atingida na região do pescoço e não resistiu aos ferimentos.

A companheira, de 35 anos, identificada como Jaqueline Gomes da Silva, foi presa em flagrante e confessou ter desferido o golpe.

Em depoimento, ela afirmou que agiu em legítima defesa após uma discussão, alegando que o companheiro tentou agredi-la.

Ainda conforme a polícia, o casal havia ingerido bebida alcoólica. A suspeita apresentava sinais de embriaguez, comportamento alterado, escoriações pelo corpo e vestígios de sangue.

O corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Após os procedimentos administrativos, a autora ficou à disposição da justiça”, destacou a Polícia Civil em nota.

