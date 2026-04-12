Inmet divulga alerta de chuva intensa para Pernambuco
O alerta laranja para intensas chuvas do Inmet foi divulgado neste domingo (12) para Região Metropolitana do Recife, Agreste, Zona da Mata e Sertão
Publicado: 12/04/2026 às 11:40
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Pernambuco neste domingo (12). O aviso é válido até as 10h da segunda-feira (13).
De acordo com o alerta, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos fortes que podem variar entre 60 e 100 km/h.
As áreas afetadas incluem a Região Metropolitana do Recife, o Agreste, a Mata Pernambucana e o Sertão.
O órgão alerta para riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e raios, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
A população também deve, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.