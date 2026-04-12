A avaliação de Lula segue sendo superior à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na mesma altura do mandato, em 2022

Datafolha: Avaliação negativa do governo Lula se mantém em 40%; positiva passa de 32% a 29%. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A pesquisa Datafolha divulgada neste fim de semana apontou 40% da população considera que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é ruim ou péssimo. O índice é idêntico ao do levantamento passado, feito no início de março. Por sua vez, a avaliação positiva recuou de 32% para 29%, enquanto a regular subiu de 26% para 29%. O total dos que não sabem foi de 1% para 2%.

A avaliação de Lula segue sendo superior à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na mesma altura do mandato, em 2022. O hoje condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado tinha, nesta etapa de sua gestão, 46% de ruim/péssimo, 28% de regular e 25%, de ótimo/bom.

Especificamente sobre o trabalho de Lula na Presidência, 51% reprovam, 45% aprovam e 4% não sabem. Em março, eram, respectivamente, 49%, 47% e 4%.

O levantamento do instituto está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-03770/2026. Foram entrevistados 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos