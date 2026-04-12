Delegado da PF suspeito de furto em shopping no Recife já isentou Flávio Bolsonaro em investigação

Erick Ferreira Blatt foi responsável por inquérito da PF para apurar se o parlamentar tinha cometido lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral

Câmeras de segurança do supermercado registraram furto (Reprodução de vídeo)

O delegado da Polícia Federal suspeito de furtar um produto em um supermercado no Recife foi identificado como Erick Ferreira Blatt, de 50 anos. O ato, registrado por câmeras de segurança, aconteceu na última quarta-feira (8).

Atualmente lotado em Pernambuco, Blatt é delegado da PF desde 2006. Em 2020, quando atuava no Rio, ele isentou o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma investigação da PF que apurava se o parlamentar tinha cometido lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral em declarações de bens à Justiça Eleitoral. Na época, o colunista Guilherme Amado publicou que os dois se conheciam há cerca de sete anos.

Erick Ferreira Blatt também é ex-diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro e foi alvo, segundo O Globo, de uma representação feita por associados em 2020 porque teria contratado a própria namorada para fornecer cestas de Natal para a entidade.

Furto em shopping no Recife

O delegado foi abordado por seguranças após sair do supermercado, localizado no shopping RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife, com um produto de aproximadamente R$ 300 no bolso. Ele devolveu o item, que seria um vidro de carpaccio de trufa, e foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem para prestar esclarecimentos.



O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto em estabelecimento comercial e está sendo investigado.

Em nota, a Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco informou que foi instaurado "procedimento de natureza disciplinar com vistas a rigorosa apuração pela Corregedoria Regional".

O Diario não localizou a defesa do delegado. O espaço está aberto.