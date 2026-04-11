Apac: pancadas de chuva moderada a forte em Pernambuco neste fim de semana

Previsão é que a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul sejam atingidas, além do arquipélago de Fernando de Noronha

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na noite deste sábado (11), um novo aviso meteorológico indicando a continuidade das chuvas em Pernambuco até o domingo (12).

De acordo com o comunicado, a previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em Fernando de Noronha.

Já em outras regiões do estado, como a Região Metropolitana do Recife, a Mata Norte e a Mata Sul, a expectativa é de chuva com intensidade moderada.

O aviso é válido até as 19h do domingo e as chuvas podem ocorrer ao longo de todo o período, com possibilidade de momentos de maior intensidade.

A orientação é que a população fique atenta às atualizações dos órgãos oficiais, especialmente em áreas mais vulneráveis, já que as chuvas podem causar transtornos como alagamentos e dificuldades no trânsito.