Choveu mais de 90 milímetros em Fernando de Noronha nas últimas 12h, segundo Apac
Arquipélago de Fernando de Noronha, sob alerta da Apac de Estado de Atenção, acumulou, nas últimas 12 horas, 92,2 mm
Publicado: 10/04/2026 às 14:19
De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, no começo da manhã desta sexta-feira (10), a um alerta de Estado de Atenção para Fernando de Noronha.
No começo da tarde, a previsão de chuva se confirmou no painel de monitoramento em tempo real da Apac.
O arquipélago registrou um acumulado de água de 92,2 mm, nas últimas 12 horas.
Conforme o alerta de Estado de Atenção, Noronha está sob influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).
E as de pancadas de chuva moderada a forte podem vir acompanhadas de raios, trovões e ventos fortes.
As praias do Sancho, Baía dos Porcos e a Trilha de Capim-açu foram fechadas por 24 horas, segundo a administração da ilha, devido ao volume acumulado da chuva.