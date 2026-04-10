Apac: Fernando de Noronha em Estado de Alerta para chuva nesta sexta (10) e sábado

Monitoramento de chuva em tempo real da Apac já mostra acúmulo de água superior a 31 mm nas primeiras horas desta sexta em Fernando de Noronha

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma semana após todo o território continental de Pernambuco estar com previsões de chuvas de diferentes intensidades e regiões, a sexta-feira (10) começou com alerta Estado de Atenção para a ilha de Fernando de Noronha.

Conforme publicação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o único distrito do estado está sob influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

“As de pancadas de chuva moderada a forte tem possibilidades de vir acompanhadas de raios, trovões e ventos fortes”, diz a nota da previsão, válida para todo o dia de hoje e o sábado.

O painel da Apac que monitora o acumulado de chuva mostrava, às 7h10 desta sexta, Noronha com níveis consideráveis de água.

Nas últimas 6 horas, choveu no arquipélago 31 mm e, 34,8 mm, nas últimas 12.

Para o restante do estado, praticamente não chove. Caruaru, que vem logo após Fernando de Noronha, registrou apenas 4,36 mm nas últimas 6 horas.