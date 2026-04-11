Vídeo: Delegado da PF é filmado furtando supermercado em shopping no Recife

O furto aconteceu em supermercado localizado no shopping RioMar e foi registrado por câmeras de segurança

Furto foi registrado por câmeras de segurança (Reprodução de vídeo)

Um delegado da Polícia Federal lotado em Pernambuco foi flagrado furtando um supermercado localizado no shopping RioMar, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A ação, na última quarta-feira (8), foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, o suspeito, identificado como Erick Ferreira Blatt, aparece em frente a uma prateleira, pegando um item pequeno e colocando em um carrinho de compras.

Em seguida, ele se dirige a uma mesa na área da padaria, onde senta e, após alguns instantes, coloca o produto no bolso da bermuda.

Depois, vai ao caixa, paga por outras mercadorias e deixa o supermercado. Na saída, é abordado por seguranças, que o conduzem de volta ao estabelecimento. As imagens seguintes mostram ele retirando o produto do bolso e entregando a um segurança, que o revista.

O delegado foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem, onde o caso foi registrado. O Diario não localizou a defesa. O espaço está aberto.