O atropelamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia PE-60, no município de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco

Mulher é socorrida de helicóptero após ser atropelamento por caminhão em Rio Formoso, Mata Sul de Pernambuco (Foto: Ascom/PRF)

Uma mulher foi socorrida de helicopeto após ser atropelada por um caminhão na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia PE-60, no município de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acionamento da aeronave foi feito pela equipe da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No atendimento inicial, os socorristas identificaram que a vítima apresentava uma fratura exposta em uma das pernas, além de múltiplas lesões pelo corpo.

Após os primeiros procedimentos de estabilização ainda na rodovia, ela foi preparada para o transporte aéreo.

A mulher foi levada de helicóptero até o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O estado de saúde não foi divulgado.

