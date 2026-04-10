Vídeo: jovem fratura joelhos em acidente com aparelho de academia

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher se acidenta

Acidente ocorreu no dia 1º (Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem de 19 anos fraturou os dois joelhos após sofrer um acidente durante a realização de exercícios em uma academia no dia 1º de abril, na Asa Norte, no Distrito Federal.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher se acidenta e é auxiliada por outros alunos do estabelecimento.

Segundo a jovem, o acidente ocorreu após o cinto do aparelho se soltar enquanto ela realizava um exercício conhecido por elevação pélvica, quando uma carga superior a 100 quilos despencou.

O caso, que está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do DF, segue com duas hipóteses: a do uso inadequado do aparelho por parte da jovem e a de falha na manutenção do equipamento.

Ao Correio Braziliense, Paulo Noritika, delegado responsável pelo caso, explicou que a perícia do aparelho não pôde ser realizada já que boletim de ocorrência foi registrado dois dias após o ocorrido.

Veja o momento do acidente: