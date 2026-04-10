Vídeos de fissura em viaduto de Prazeres, na BR-101, gera medo entre motoristas

Motoristas temem que viaduto de Prazeres ceda (Foto: Reprodução/Instagram)

Motoristas que trafegam pela BR-101, no Grande Recife, têm demonstrado preocupação com a segurança do viaduto de Prazeres, localizado em Jaboatão dos Guararapes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma rachadura no concreto da estrutura, o que tem levado condutores a reduzir a velocidade ao passar pelo local, temendo um possível desabamento.

O viaduto fica nas proximidades de uma fábrica da Coca-Cola, ponto de grande fluxo de veículos diariamente. Segundo relatos de motoristas nas redes sociais, a situação tem gerado insegurança, principalmente nos horários de maior movimento.

O que diz o DNIT

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o trecho exibido nos vídeos trata-se uma junta de dilatação do Viaduto Direcional, no km 82,01 da BR-101/PE. De acordo com o órgão, a condição observada não representa risco à estrutura.

O DNIT acrescentou que estuda medidas paliativas para reduzir o desconforto dos usuários ao trafegarem pelo local, enquanto uma solução definitiva não é executada.