18 tubarões são vistos próximos à faixa de areia em Fernando de Noronha

Guarda-vidas contabiliza 18 animais em um único ponto; aumento é associado à presença de sardinhas e especialistas recomendam cautela no mar

18 tubarões são avistados em poucos minutos na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha (Reprodução/Redes sociais)

18 tubarões foram avistados em um intervalo de poucos minutos na região da Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. O registro, que viralizou nas redes sociais, foi feito pelo guarda-vidas Buday Santos enquanto monitorava a área na manhã dessa quarta-feira (8). Embora comum no arquipélago, a cena chamou a atenção pelo número e porte dos animais concentrados em um único ponto.

“Contei 18 barbatanas só na Cacimba do Padre. Alguns são mais robustos e podem ser fêmeas grávidas. Também há tubarões em outras praias próximas”, relatou Buday em entrevista ao g1.

Segundo o guarda-vidas, o número de tubarões tem aumentado nos últimos dias, especialmente ao amanhecer. Apesar da experiência, ele afirma que tem evitado entrar no mar diante das condições atuais e orienta banhistas e surfistas a buscarem áreas mais seguras, como o Boldró.

Após a formação de “swell”, um fenômeno que provoca ondas grandes, os cardumes se aproximam da costa, atraindo os tubarões. A orientação é que moradores e turistas redobrem os cuidados e evitem o mar em locais com grande concentração de peixes.