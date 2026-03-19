Evento terá 27 polos e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Com Roberto Carlos e João Gomes, programação do São João 2026 de Caruaru é divulgada (Elvis Edson/PMC)

Caruaru divulgou a programação do São João 2026 nesta quinta-feira (19). Com o tema “Tecido de tradições, costurando gerações” - um aceno ao legado da indústria têxtil local -, a festa terá início em 10 de abril, com programação principal até 27 de junho. Entre as atrações confirmadas até o momento estão nomes como Roberto Carlos, João Gomes e Matheus e Kauan.

Segundo a gestão municipal, mais de 70% da grade será composta por atrações contempladas por meio de edital, com presença de artistas locais em todos os 27 polos espalhados pela cidade e zona rural.

A cidade prevê a transmissão dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA nos dias 13, 19 e 24 de junho, com exibição no Polo Azulão e no Pátio de Eventos. As partidas, que acontecem à noite, devem ser precedidas por matinês.

A abertura oficial do ciclo junino será com o São João na Roça, a partir de 10 de abril, na comunidade de Lajes. A agenda inclui o Forró da Federal, marcado para 22 de maio, no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, e a segunda edição da ‘Nossa Drilha’, em 14 de junho, com Elifas Júnior, É o Tchan e Claudia Leitte.

O público pode aguardar apresentações inéditas no evento, como as de Belo, Lauana Prado, Sorriso Maroto, Thiaguinho e Anderson Neiff. Já retornam ao festival nomes conhecidos, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Nattan, Falamansa e Nação Zumbi.

As homenageadas desta edição são a cantora e compositora Anastácia, a cantora Nádia Maia, a artista cênica Prazeres Barbosa e Mércia Pinheiro.