Polícia "estoura" laboratório de refino de drogas no Sertão

Na ação, foram apreendidas armas, drogas e equipamentos para a produção e embalagem de entorpecentes, em Petrolina

Drogas fora apreendidas em laboratório em Petrolina, no Sertão (PCPE/Divulgação )

Um laboratório de refino de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Civil pernambucana, em Petrolina, no Sertão.

Segundo a corporação, a ação foi resultado de uma investigação da 213ª Circunscrição.

O laboratório ficava no bairro Portal da Cidade.

A ação ocorreu no curso de diligências investigativas realizadas sob a coordenação dos delegados Daniel Moreira e Rommel Dias.

Apreensões

No local, foram apreendidas diversas substâncias:

Mais de 7 quilos de cocaína

Mais de 5 quilos de maconha

Crack

25 comprimidos de ecstasy

Durante a operação, os policiais também localizaram uma série de equipamentos e insumos utilizados no preparo e refino de drogas, como prensa hidráulica desmontada, prensa manual, acessórios metálicos, liquidificador industrial, balanças de precisão e substâncias químicas.



Além disso, foi encontrada grande quantidade de pinos utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

Ainda foram localizados carregadores de pistola de diferentes calibres, como 9mm e .380, bem como munições de calibres 9mm, .380, .40 e .38.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo local.