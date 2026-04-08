Dois suspeitos de tráfico morrem em confronto com a PM em Moreno; drogas e armas são apreendidas

Segundo a PM, o caso aconteceu na terça (7), na localidade conhecida como Vila Holandesa. Ainda segundo a polícia, o fato é tratado como "morte em intervenção policial".

Armas e drogas foram apreendidas após confronto entre suspeitos e PM, que deixou dois mortos (Reprodução: redes sociais )

Dois suspeitos de tráfico de drogas morreram durante um confronto com policiais militares em Moreno, no Grande Recife.

Segundo a PM, o caso aconteceu na terça (7), na localidade conhecida como Vila Holandesa.

Ainda segundo a polícia, o fato é tratado como “morte em intervenção policial”.

Tudo aconteceu quando equipes do 25ºBPM foram acionadas para uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os PMs foram até o local indicado para checar a denúncia.

‘Durante a aproximação das equipes, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, e revidaram. Dois suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para a Policlínica Beiró Uchôa, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito”, detalhou a PM, por meio de nota divulgada nesta quarta (8).

A PM disse, ainda, que apreendeu com os suspeitos duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre, sendo duas deflagradas, um revólver calibre 22, com uma munição deflagrada e seis pinadas, além de um simulacro de pistola (arma falsa).

Também foram apreendidos 800 gramas de maconha, sete embalagens da droga, dois celulares e R$ 220.

“A ocorrência foi encaminhada ao DHPP para serem tomadas as medidas legais cabíveis”, acrescentou a PM.