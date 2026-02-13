PF destrói 173 toneladas de maconha durante operação em Salgueiro

Operação da PF que destruiu quase 600 mil pés de maconha, o equivalente a 173 toneladas da droga se processada, atingiu sete municípios de Pernambuco e um do Rio Grande do Norte

Operação deflagrada pela PF destruiu quase 600 mil pés de maconha (DIVULGAÇÃO/PF)

Em operação deflagrada nesta sexta-feira (13), a Polícia Federal destruiu mais de 576 mil pés de maconha na circunscrição de Salgueiro, Sertão de Pernambuco.

Foram erradicados mais de 35 plantios de cultivo da droga, em uma área equivalente a mais de 62 mil m². O volume destruído chegaria, se processado, a 173 toneladas de maconha.

A erradicação de plantações ilícitas de drogas concentrou-se nas ilhas do rio São Francisco e em zonas rurais de municípios do sertão pernambucano, sendo encontrados cultivos nos municípios de Salgueiro, Dormentes, Cabrobó, Belém do São Francisco, de Orocó, de Floresta e de Itacuruba.

A 11ª fase da Operação Carcará também incluiu o município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Foram empregadas frentes de atuação terrestre, fluvial e aérea.

A ação da PF contou com a colaboração da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco (SDS/PE), por meio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), além da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (CORE-PCRN) também participou da operação.

Palestra educativa

Ao fim da operação, foi realizada palestra educativa na Escola Pública Paulo Fernando, em Salgueiro, visando atuar na prevenção primária ao uso de drogas e na redução de fatores de risco.

A palestra integra o Projeto GPRED, iniciativa da Polícia Federal em colaboração com outras forças estaduais, com profissionais de educação e com voluntários da sociedade civil.

A preleção visa fortalecer fatores de proteção e promover escolhas conscientes, especialmente entre crianças e adolescentes, atuando de forma educativa e aproximando a Instituição Policial da comunidade escolar.