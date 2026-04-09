Hora de estacionamento de parques do Recife é mais cara do que de shoppings; confira

Desde esta quinta (9), os Parques Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, e de Apipucos, na Zona Norte, começaram a cobrar R$ 12 por veículo (carro ou moto).

Hora de estacionamento de parques do Recife é mais cara do que de shopiings; confira (Foto: Rafael Vieira/DP)

A cobrança de taxa de estacionamento em dois parques públicos do Recife, administrados por uma concessionária, chama a atenção quando comparada a valores de shoppings da cidade.

Desde esta quinta (9), os Parques Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, e de Apipucos, na Zona Norte, começaram a cobrar R$ 12 por veículo (carro ou moto).

Com essa taxa, o frequentador pode deixar o carro por duas horas. Para cada hora a mais, é necessário parar mais R$ 2, segundo a concessionária Viva Parques, que administra os espaços.

Nos shoppings do Recife, os estacionamentos custam, em média, R$ 15, 50 por cada quatro horas.

Diante disso, o Diario fez o cálculo de custo por hora nos estacionamentos dos parques e de shoppings.

Nos parques, o valor de cada hora de estacionamento é de R$ 6.

Nos Shoppings Recife e Plaza esse valor é de R$ 3,80, por hora. A tarifa do Tacaruna é fixa e custa R$ 15,50, sem adicional por hora.

Sendo assim, para passar quatro horas nos parques concessionados, o frequentador vai pagar R$ 16. Isso significa R$ 12 da taxa normal, mais R$ 2, a cada hora excedente. Ou seja, R$ 2 a mais do que o valor cobrado, em média, por alguns shoppings do Recife.

Valores de estacionamentos de shoppings no Recife



Plaza Shopping Casa Forte

De 15 minutos até 4h - R$15,50 para carros e para motos.

A fração de hora ou hora adicional, a partir de 4h no local, fica por R$2.

O Shopping Tacaruna

Tarifa única de estacionamento R$ 15,50, válida para carros e motos. O valor é aplicado para permanências entre 9h e meia-noite. Após esse horário, passa a vigorar a tarifa de pernoite (R$24).

Shopping Recife

R$ 15,50 até 4 horas

R$ 2,00 hora excedente

Shopping ETC

Carro 2 horas: R$ 14

Moto 2 horas: R$ 7,00

Adicional a hora: R$ 2,00

Shopping Boa Vista

O valor é de 0 a 1 hora por R$ 9, após esse período será adicionado 2 reais por hora.