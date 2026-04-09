Alepe anuncia convocação de Uber e 99 para audiência sobre segurança de entregadores e motoristas

A iniciativa acontece após motoristas e entregadores relatarem insegurança e pediram providências

Motoristas por aplicativo em protesto em frente ao Centro de Convenções (CADU SILVA/DP)

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) vai convocar representantes das plataformas Uber e 99 para uma audiência pública destinada a discutir medidas de segurança voltadas aos entregadores e motoristas por aplicativo no estado.

A decisão foi anunciada após as empresas não comparecerem à reunião do colegiado realizada na quarta-feira (8), apesar de terem sido previamente convidadas.

A iniciativa partiu do deputado João Paulo (PT), que defendeu a necessidade de que as empresas prestem esclarecimentos sobre as ações adotadas para proteger os trabalhadores e contribuam com propostas que garantam mais segurança à categoria.

Durante o encontro, os parlamentares também aprovaram a criação de um cadastro de pessoas condenadas por roubo contra taxistas e motoristas de transporte por aplicativo. A medida consta em um substitutivo da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei nº 536/2023, de autoria do deputado Romero Albuquerque (PSB).

A iniciativa acontece após motoristas e entregadores relatarem insegurança e pediram providências, especialmente após dois casos de latrocínio registrados no estado no mês de março.

Entre as principais demandas apresentadas pela categoria estão a instalação de câmeras nos veículos e o compartilhamento de localização em tempo real.

Em março, motoristas de aplicativo realizaram um protesto no Grande Recife para pedir mais segurança.

Este ano, dois motoristas que trabalham com transporte por aplicativo foram assassinados na região.