Operação nacional da PF fiscaliza distribuidores e revendedores de botijão de gás em Pernambuco

Operação Vem Diesel foi deflagrada em 15 estados, entre eles, Pernambuco, e no Distrito Federal com foco na fiscalização de distribuidores e revendedores de botijão de gás

Polícia Federal (Polícia Federal/divulgação)

A Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis deflagrou, nesta quinta-feira (9), a segunda fase da Operação Vem Diesel, com foco na fiscalização de distribuidores e de revendedores de botijão de gás.

Foram realizadas ações de fiscalização em 24 cidades, localizadas em 15 estados, entre eles, Pernambuco, e no Distrito Federal, com equipes compostas por agentes da ANP, do Procons e por policiais federais, alcançando 55 estabelecimentos.

A operação é coordenada Polícia Federal e pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

As ações visam identificar práticas irregulares no aumento no preço do gás, na fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais práticas abusivas que possam acarretar prejuízos para o consumidor.

Eventuais irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização serão encaminhadas para a Polícia Federal para que sejam tomadas as providências de apuração de possível prática de crimes pelos envolvidos.

Entre eles, estão o contra a ordem tributária, econômica, bem como contra a economia popular e as relações de consumo,

Além de Pernambuco, a operação abrange os estados d0 Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.