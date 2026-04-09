Parques do Recife começam a cobrar pelo estacionamento a partir desta quinta (9); entenda

Medida atinge os Parques Dona LIndu, em Boa Viagem, na Zona Sul, e de Apipucos, na Zona Norte

Parque de Apipucos (Foto: Marlon Diego)

A partir desta quinta (9), os frequentadores dos Parques Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e de Apipucos, na Zona Norte, vão ter que pagar estacionamento.

A informação foi divulgada, por meio das redes sociais, pela Via Parques, que administra os espaços de lzer e seportas na cidade.

As duas áreas públicas foram concedidas à gestão privada em março de 2025, junto com os parques da Jaqueira e Santana, na Zona Norte da cidade. Não previsção de expasnão das cobranças para outras áreas.

A tarifa começa em R$ 12, para uma permanência de até duas horas, e cada hora adicional custa R$ 2.

Com isso, , os veículos, segundo a empresa, os donos de veículos passam a contar com cobertura durante a permanência no interior dos estacionamentos, seguindo as condições definidas no local.

O serviço será operado por uma empresa especializada, sob gestão da Indigo, companhia com atuação no setor de estacionamentos e mobilidade urbana.



O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, cartão de débito, PIX e dinheiro.

Em casos de dúvidas, perda de ticket ou qualquer ocorrência, o atendimento será realizado no próprio local ou pelos canais da operadora.

