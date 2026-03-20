Daniel Vorcaro disse morar no Recife em processo na Justiça de Pernambuco; saiba o local

Área da piscina do Recife Flat Service. (Foto: Divulgação/Recife Flat Service)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, de 42 anos, disse morar em Boa Viagem, no Recife, em processo movido na Justiça de Pernambuco em 2021 para retirar da busca do Google links que o associam a irregularidades financeiras e exibiam suas empresas e processos judiciais. Figura central no escândalo do Banco Master, Vorcaro está preso preventivamente suspeito de comandar um esquema que teria fraudado R$ 12 bilhões com carteiras falsas de crédito.

O prédio apontado por Daniel Vorcaro é o Recife Flat Service, localizado na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo. No processo, tanto ele quanto o pai, Henrique Moura Vorcaro, 64, se dizem residentes e domiciliados no endereço.

Eles não especificam o número de apartamento e o endereço aparece com imprecisões no CEP e no nome da rua.

Lançado em 1989, o Recife Flat Service foi anunciado como o "mais rentável e valorizado do país", com destaque para a localização em Boa Viagem, "o bairro mais cobiçado da cidade", conforme anúncio da época.

O Recife Flat Service, segundo site do empreendimento, é composto por 240 apartamentos e está localizado a 5 minutos a pé da Praia de Boa Viagem. O site oficial também destaca a proximidade com o Parque Dona Lindu, aeroporto, shoppings, padarias e supermercados.

"O edifício dispõe de piscina, academia, sauna, restaurante e salão de beleza. Possui estrutura para a realização de eventos (reuniões, festas, convenções e etc)", declara publicação no site do empreendimento.

Em sites de venda de imóveis, os flats, com áreas entre 40 e 50 m², são encontrados por valores entre R$ 350 mil e R$ 400 mil.

Ao Diario de Pernambuco, o advogado Alexandre Alves dos Santos, que representou o ex-banqueiro, diz que Daniel Vorcaro morava no Recife à época. “Você pode residir em mais de um local. Na época que me contatou, ele morava em Boa Viagem. Até encontrei ele em um shopping para conversar sobre o processo", afirma.

O advogado acrescenta que não falou mais com Vorcaro após a sentença de primeiro grau. "De lá para cá a gente não se falou mais, não, que ele está morando longe, se mudou, não sei se ele alugou o apartamento ou vendeu", conta.

O processo

Ao todo, os Vorcaro pediam a retirada de 37 links dos resultados de busca. Entre eles, estavam páginas hospedadas nos sites do Governo Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Também havia reportagens sobre acordo milionário da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, para encerrar um procedimento administrativo que apurava irregularidades na emissão de debêntures. Pelo acordo, Daniel Vorcaro pagou R$ 250 mil.

Nove dias após entrar com a ação, o banqueiro conseguiu uma decisão liminar favorável. As informações sobre as supostas irregularidades ficaram fora do ar até 2024, quando a decisão de primeira instância foi revertida pelo TJPE.