CTTU monta esquema de trânsito para corridas e festival no Recife neste fim de semana

Eventos esportivos e culturais vão provocar interdições temporárias e mudanças no tráfego em diferentes pontos da cidade

Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou um esquema especial de trânsito para eventos esportivos e culturais que serão realizados neste fim de semana no Recife. As ações incluem interdições temporárias e monitoramento do tráfego por agentes da autarquia em diferentes vias da cidade.

No sábado (14), às 18h, acontece a Aurora Night Run, com percursos de corrida de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3 km. A largada será na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano, seguindo pela Ponte do Limoeiro e pelo Cais do Apolo, com retorno ao ponto inicial.

Domingo

No domingo (15), às 5h30, será realizada a Santé Run, em comemoração aos 14 anos do Santé Club. A corrida terá largada no Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem, com trajeto até a Rua Tomé Gibson, com percursos de 5 km e 10 km.

Também no domingo, às 6h, ocorre a Corrida da Compesa, com concentração na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O percurso seguirá pela Avenida Dr. Jayme da Fonte, passando pela Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, até a Rua da Aurora, onde será feito o retorno.

Às 16h, o Festival Nova Brasil será realizado no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, com programação gratuita e expectativa de grande público.

A CTTU orienta que motoristas planejem os deslocamentos e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Informações podem ser obtidas pelo teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.