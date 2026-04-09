Homem de cueca e com martelo na mão invade casa, agride mulheres e é espancado até a morte em Olinda
PM informou que caso foi registrado em Rio Doce como invasão de domicílio. Corporação informou que homem foi levado para o HR e morreu
Publicado: 09/04/2026 às 10:04
Casa ficou destruída na invasão, em Olinda (Reprodução)
Uma família viveu momentos de terror no fim de semana, em Olinda, no Grande Recife.
Armado com um martelo e só de cueca, um homem invadiu a casa, em Rio Doce, pelo telhado e agrediu mãe e filha, que estavam na residência.
Depois de destruir móveis e equipamentos eletrônicos, o homem entrou em luta corporal com o filho da dona da casa e acabou sendo espancado por moradores, que chegaram ao local após o alerta da família.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi levado para uma unidade hospitalar e morreu por causa da gravidade dos ferimentos.
Como foi
Em entrevista à TV Guararapes, neta quinta (9), a mulher de 64 anos, dona da casa, contou que a invasão aconteceu por volta das 5h de domingo (5).
‘Eu vi um cara gigante dento da minha casa. Ele lutou com a minha filha e queria entrar no quarto de todo jeito. Gritei pelo socorro. Ele saiu dando em mim e quebrando tudo”, contou.
A dona da casa ficou com ferimentos no rosto. Ela relatou que o homem quebrou objetos e equipamentos eletrônicos na residência.
A filha dela disse que o homem pretendia praticar violência sexual contras amulheres. “Ele queria me levar para o quarto”, afirmou.
As moradoras informaram que o homem seria morador de rua e entregava água mineral na área. “Já tinha visto ele antes”, observou a dona da residência.
Espancamento
O filho da dona da casa também entrou em luta corporal com o homem, que chegou a ser atingido com um jarro na cabeça.
Em seguida, moradores da área chegaram ao local e começaram a agredir o invasor.
Segundo informações, o filho da dona da casa chamou a polícia e o Samu e tentou impedir o linchamento, mas não conseguiu.
Os populares tentaram jogar uma pedra nele e queriam atirá-lo no rio.
Com ferimentos graves, segundo a PM, o invasor foi levado para o Hospital da Restauração (HR), onde morreu.
O que diz a PM
Por meio de nota, a PM informou que a ocorrência foi notificada pelo 1º Batalhão como “violação de domicílio”.
“Um suspeito teria pulado o muro de uma residência e agredido duas mulheres de 44 e 64 anos. Vizinhos intervieram e agrediram o homem, que foi encontrado pelo policiamento em via pública”, relatou a nota da PM.
Ainda segundo a corporação, o homem foi levado pelo Samu e as duas mulheres acabaram sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA de Jardim Paulista, em Paulista, também no Grande Recife.
Após receberem alta médica, foram conduzidas à Delegacia de Polícia do Varadouro para adoção das medidas cabíveis.
“O suspeito permaneceu internado na ala vermelha do Hospital da Restauração, vindo a óbito posteriormente”, acrescentou a PM.