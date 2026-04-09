Homem de cueca e com martelo na mão invade casa, agride mulheres e é espancado até a morte em Olinda

PM informou que caso foi registrado em Rio Doce como invasão de domicílio. Corporação informou que homem foi levado para o HR e morreu

Casa ficou destruída na invasão, em Olinda (Reprodução)

Uma família viveu momentos de terror no fim de semana, em Olinda, no Grande Recife.

Armado com um martelo e só de cueca, um homem invadiu a casa, em Rio Doce, pelo telhado e agrediu mãe e filha, que estavam na residência.

Depois de destruir móveis e equipamentos eletrônicos, o homem entrou em luta corporal com o filho da dona da casa e acabou sendo espancado por moradores, que chegaram ao local após o alerta da família.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi levado para uma unidade hospitalar e morreu por causa da gravidade dos ferimentos.

Como foi

Em entrevista à TV Guararapes, neta quinta (9), a mulher de 64 anos, dona da casa, contou que a invasão aconteceu por volta das 5h de domingo (5).

‘Eu vi um cara gigante dento da minha casa. Ele lutou com a minha filha e queria entrar no quarto de todo jeito. Gritei pelo socorro. Ele saiu dando em mim e quebrando tudo”, contou.

A dona da casa ficou com ferimentos no rosto. Ela relatou que o homem quebrou objetos e equipamentos eletrônicos na residência.

A filha dela disse que o homem pretendia praticar violência sexual contras amulheres. “Ele queria me levar para o quarto”, afirmou.

As moradoras informaram que o homem seria morador de rua e entregava água mineral na área. “Já tinha visto ele antes”, observou a dona da residência.

Espancamento

O filho da dona da casa também entrou em luta corporal com o homem, que chegou a ser atingido com um jarro na cabeça.

Em seguida, moradores da área chegaram ao local e começaram a agredir o invasor.

Segundo informações, o filho da dona da casa chamou a polícia e o Samu e tentou impedir o linchamento, mas não conseguiu.

Os populares tentaram jogar uma pedra nele e queriam atirá-lo no rio.

Com ferimentos graves, segundo a PM, o invasor foi levado para o Hospital da Restauração (HR), onde morreu.

O que diz a PM

Por meio de nota, a PM informou que a ocorrência foi notificada pelo 1º Batalhão como “violação de domicílio”.

“Um suspeito teria pulado o muro de uma residência e agredido duas mulheres de 44 e 64 anos. Vizinhos intervieram e agrediram o homem, que foi encontrado pelo policiamento em via pública”, relatou a nota da PM.

Ainda segundo a corporação, o homem foi levado pelo Samu e as duas mulheres acabaram sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA de Jardim Paulista, em Paulista, também no Grande Recife.

Após receberem alta médica, foram conduzidas à Delegacia de Polícia do Varadouro para adoção das medidas cabíveis.

“O suspeito permaneceu internado na ala vermelha do Hospital da Restauração, vindo a óbito posteriormente”, acrescentou a PM.