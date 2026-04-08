Golpista usa nome de Dom Paulo Jackson para pedir dinheiro, alerta Arquidiocese

Instituição afirma que não reconhece número e orienta fiéis a ignorarem pedidos informais

Arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson (Foto: Melissa Fernandes/Acervo DP Foto)

A Arquidiocese de Olinda e Recife emitiu um alerta público nesta quarta-feira (8) sobre um golpe aplicado por uma pessoa que estaria se passando pelo arcebispo Dom Paulo Jackson para solicitar dinheiro.

De acordo com a nota oficial, o suspeito utiliza o número de telefone (81) 98873-1398 para entrar em contato com fiéis e outras pessoas, pedindo contribuições financeiras sob o pretexto de custear o aluguel de ônibus.

A Arquidiocese esclareceu que não reconhece o número informado e reforçou que não autoriza pedidos desse tipo feitos por contatos informais ou pessoais.

Ainda segundo a instituição, qualquer solicitação de apoio ou colaboração financeira é realizada exclusivamente por canais oficiais, devidamente identificados, o que não inclui abordagens diretas por telefone ou mensagens sem comprovação.

Diante da situação, a Arquidiocese orienta a população a desconsiderar esse tipo de abordagem e a não realizar transferências ou repasses financeiros.