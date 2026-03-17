PIX de Papel: suspeitos de estelionato digital são alvo de operação com quatro mandados de prisão

A investigação foi iniciada em junho de 2025 e também apura uso de documento falso. O mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda, no Grande Recife e são cumprido também na capital pernambucana

Depatri fica no Recife (Foto: Arquivo/DP)

Suspeitos de envolvimento em uma quadrilha que pratica estelionato digital (pela internet) é alvo de uma operação deflagrada, nesta terça (17), pela Polícia Civil de Pernambuco.

A Operação PIX de Papel cumpre oito mandados, sendo quatro de prisão e quatro de busca e apreensão.

A investigação foi iniciada em junho de 2025 e também apura uso de documento falso.

O mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda, no Grande Recife e são cumprido também na capital pernambucana.

A ação mobilizou 40 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

Os presos e o material apreendido foram levados para o Depatri, no Recife