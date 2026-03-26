Homem é preso no Grande Recife por receptação e venda de ampolas de Mounjaro avaliadas em R$ 164 mil

A prisão aconteceu após uma empresa farmacêutica de Goiás denunciar que o suspeito teria se passado por médico para comprar o medicamento

Cinco unidades do Mounjaro foram apreendidas (Foto: Divulgação/PCPE)

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), em Olinda, na Região Metropolitana, suspeito de realizar receptação qualificada, extorsão e venda de ampolas de Mounjaro, avaliadas em R$ 164 mil, sem a apresentação da documentação necessária.

A prisão, realizada por meio da Delegacia de Rio Doce, aconteceu após uma empresa farmacêutica de Goiás formalizar uma denúncia relatando que teria sido vítima de um golpe.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a denúncia afirmava que um suposto cliente, que se identificou como médico, realizou a compra de ampolas do medicamento Mounjaro sem apresentar a documentação necessária.



Ainda conforme a PCPE, após o processo de investigação e coleta de informações, as equipes da corporação localizaram o suspeito em um imóvel no bairro de Rio Doce, onde a prisão foi efetuada.



Imagens de câmeras de segurança do local confirmaram que o suspeito havia recebido diversas caixas de Mounjaro. No momento da prisão, que foi chefiada pelo delegado Gilmar Rodrigues, foram encontradas 21 ampolas de TIRZEPATIDA (nome científico do medicamento) em posse do indivíduo.



O suspeito confessou à polícia que distribuiu parte da carga e que o restante estava armazenado em sua residência. Após a prisão, ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.



“As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e localizar outros envolvidos no esquema criminoso, visando desarticular toda a rede de receptação e comercialização ilegal de medicamentos”, informou a PCPE.

