Homem é preso em flagrante por aplicar golpes de empréstimo em idosos no Grande Recife

Suspeito de 30 anos foi detido em flagrante nesta sexta-feira (13); polícia identificou pelo menos 12 boletins de ocorrência

Polícia Civil investiga o caso pela Delegacia de Boa Viagem (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu em flagrante um homem de 30 anos suspeito de aplicar golpes em idosos. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (13).

Segundo a corporação, ele abordava as vítimas pelo WhatsApp, oferecendo empréstimos consignados ou portabilidade com taxas mais acessíveis.

Ao atrair a confiança das vítimas, o suspeito retirava o máximo de empréstimos em nome das vítimas, transferia os valores para a sua conta e depois “desaparecia” com o dinheiro, conforme a PCPE.

A polícia afirma que foram identificados 12 boletins de ocorrência. Os registros foram feitos no Recife, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.



O homem foi levado para a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.