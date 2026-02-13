Homem é preso em flagrante por aplicar golpes de empréstimo em idosos no Grande Recife
Suspeito de 30 anos foi detido em flagrante nesta sexta-feira (13); polícia identificou pelo menos 12 boletins de ocorrência
Publicado: 13/02/2026 às 18:33
Polícia Civil investiga o caso pela Delegacia de Boa Viagem (Foto: Rafael Vieira/DP)
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu em flagrante um homem de 30 anos suspeito de aplicar golpes em idosos. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (13).
Segundo a corporação, ele abordava as vítimas pelo WhatsApp, oferecendo empréstimos consignados ou portabilidade com taxas mais acessíveis.
Ao atrair a confiança das vítimas, o suspeito retirava o máximo de empréstimos em nome das vítimas, transferia os valores para a sua conta e depois “desaparecia” com o dinheiro, conforme a PCPE.
A polícia afirma que foram identificados 12 boletins de ocorrência. Os registros foram feitos no Recife, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.
O homem foi levado para a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.