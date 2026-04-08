Perdeu a placa do carro na chuva? saiba o que fazer

Medida vale para veículos afetados pelas fortes chuvas e serviços podem ser feitos online ou presencialmente

Chuva provocou transtornos (Nivaldo Fran/DP)

O Detran-PE concedeu um prazo de 10 dias úteis, contando a partir da última segunda-feira (7), para que motoristas que perderam placas de veículos devido às fortes chuvas recentes no estado regularizem a situação. A orientação é que os proprietários providenciem a substituição para evitar penalidades.

Segundo o órgão, a solicitação da autorização para novas placas pode ser feita de forma online, pelo site ou aplicativo oficial.

Como fazer

O proprietário do veículo deve cessar o site ou aplicativo do Detran-PE e solicitar a autorização para emissão de nova placa. O serviço está disponível para veículos no padrão Mercosul, permitindo pedir placa dianteira, traseira ou o par completo, dependendo da necessidade.

No caso de substituição da placa traseira, o motorista deve realizar antes uma vistoria no veículo. Essa inspeção pode ser feita em empresas credenciadas, sem necessidade de agendamento, ou em uma unidade do Detran, com horário marcado.

Após a autorização, o condutor deve se dirigir a uma empresa estampadora credenciada para confeccionar a nova placa. Para veículos que ainda utilizam o modelo antigo (placa cinza), será necessário fazer a conversão para o padrão Mercosul.

Já no caso de veículos registrados em nome de empresas, o procedimento deve ser feito presencialmente, mediante agendamento.

O Detran destaca que dirigir sem placa ou com identificação irregular é infração e pode gerar multa, além de retenção do veículo. Por isso, a recomendação é que os motoristas regularizem a situação dentro do prazo estabelecido.