Inmet prevê chuva para todo estado de Pernambuco com maior volume no Sertão

Conforme atualização do Inmet, 28 municípios do Sertão de Pernambuco concentrarão maiores volumes de chuva nesta quarta (8)

Previsão do Inmet para Pernambuco nesta quarta (8) (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na madrugada desta quarta-feira (8), a sua previsão para Pernambuco reduzindo o número de municípios com alerta de Perigo ao longo do dia.

Além da quantidade, o Inmet aponta uma mudança de local: do litoral e parte do Agreste para o Sertão.

28 municípios no extremo oeste de Pernambuco, nas divisas com Ceará e Piauí, estão com a bandeira laranja, que indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Todo o restante do estado fica com a bandeira amarela, ou risco de severidade de Perigo Potencial, quando o acumulado de água fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Confira os 28 municípios do Sertão com alerta de Perigo:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante