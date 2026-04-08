Inmet prevê chuva para todo estado de Pernambuco com maior volume no Sertão
Conforme atualização do Inmet, 28 municípios do Sertão de Pernambuco concentrarão maiores volumes de chuva nesta quarta (8)
Publicado: 08/04/2026 às 09:18
Previsão do Inmet para Pernambuco nesta quarta (8) (REPRODUÇÃO/INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na madrugada desta quarta-feira (8), a sua previsão para Pernambuco reduzindo o número de municípios com alerta de Perigo ao longo do dia.
Além da quantidade, o Inmet aponta uma mudança de local: do litoral e parte do Agreste para o Sertão.
28 municípios no extremo oeste de Pernambuco, nas divisas com Ceará e Piauí, estão com a bandeira laranja, que indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).
Todo o restante do estado fica com a bandeira amarela, ou risco de severidade de Perigo Potencial, quando o acumulado de água fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
Confira os 28 municípios do Sertão com alerta de Perigo:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Cabrobó
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante